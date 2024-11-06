財劃法3分鐘送出財委會　綠委狂駡

財委會審查《財政收支劃分法》，召委陳玉珍被綠委壓制在主席台上，藍委上前解圍。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月6日電（記者 楊騰凱）“立法院”財政委員會今天審查《財政收支劃分法》修正草案，藍綠委員在現場爆發激烈肢體衝突。中國國民黨團發動甲級動員，大軍壓陣保護主席台，確保財委會召委陳玉珍可以順利開會。過程中綠委試圖衝上主席台，雙方爆發推擠衝突，會只開了約3分鐘，陳玉珍便裁示結束審查送出委員會。



接著陳玉珍宣布散會並離開現場，但綠委上前包圍陳玉珍，要求陳玉珍回來繼續主持會議，陳玉珍一度被壓制在會議桌上無法動彈，其他藍委見狀，趕緊上前替陳玉珍解圍，讓她順利離開現場。藍營成功發動閃電突襲，避免會議被民進黨團杯葛。



綠委則不斷在背後狂喊陳玉珍“落跑”、國民黨不要臉，痛罵藍軍會議僅開了3分鐘就送出委員會，沒收逐條討論。



今日上午9時，藍召委、會議主席陳玉珍宣布會議開始，就亂成一團。陳玉珍在國民黨“立委”護衛下，宣布進入逐條討論，快速宣讀相關條文，相關條文均未獲修法共識下，全案保留送出委員會，並於9時3分宣布散會。



《財政收支劃分法》涉及稅收分配，目前“行政院”可以主導分配的預算大約佔台灣稅收7成，地方衹有3成，在野的修法版本希望將比例調整成中央6成，地方4成，提高地方可以主導的稅收比例。