郭智輝：綠能考慮國際合作　到菲律賓買電

台“經濟部長”郭智輝受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月6日電（記者 俞敦平）“經濟部長”郭智輝今日在“立法院”接受媒體聯訪時，針對台鹽綠能弊案以及台灣能源政策面臨的挑戰進行回應。他表明政府正嚴肅處理綠能產業中的問題，並展望未來國際電力合作計劃，強調政府有信心在2030年前穩定供應綠能，保障企業需求。



“立法院”經濟委員會邀請“經濟部長”郭智輝、“國發會主委”劉鏡清就“我國青年低薪成因檢討及因應對策，暨如何促進企業提升青年及基層員工薪資水準”、“我國傳統產業及中小企業發展困境探討、因應對策及相關振興方案”進行報告。



面對媒體詢問台鹽綠能資本遭掏空一事，郭智輝表示，台鹽綠能的弊案雖在台灣整體綠能發展中的比例相對較小，但政府仍深感震驚與痛心。他指出，目前“經濟部”已與“法務部”、“農業部”等單位合作，並在“行政院”的指導下採取新措施，確保未來光電建設能避免類似弊端。據瞭解，台鹽綠能前董座陳啟昱等人被指涉利用違約金名目將資金轉出，公司承受重大損失，涉及高達數億元（新台幣）。



此外，針對有關台灣綠能轉型進展緩慢的批評，以及對未來電價上漲的擔憂，郭智輝強調，政府有能力在2030年前滿足企業的綠能需求，並已與主要用電大戶如台積電簽署穩定供電的協議。他進一步解釋，發展綠能需提前六年規劃，以符合長期電力供應的需求，因此政府才會考慮國際合作，例如到菲律賓購買電力和設立發電設施。



面對菲律賓購電的可行性與成本的問題時，郭智輝引用經濟學理論，指出各國應依據各自的資源優勢進行合作，這不僅是全球能源發展的趨勢，也是台灣未來可能追求的策略。他承認電價是企業營運成本的關鍵因素，並強調政府正積極努力控制與降低能源成本，以確保台灣具備競爭力的商業環境。