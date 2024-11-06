郭智輝：台美經濟連結深厚　大選影響有限

郭智輝接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月6日電（記者 俞敦平）台“經濟部長”郭智輝今日受訪時，回應美國大選及地緣政治議題，強調台美經濟連結深厚，候選人更替影響有限。他也針對SpaceX要求供應鏈外移報導表達重視，並說台灣供應鏈具備足夠應變能力。此外，他提到提升低薪產業價值化的重要策略，要求受輔導企業賺取利潤後應與員工分享成果。



今日正值美國總統大選，選情備受全球矚目。共和黨候選人特朗普曾批評台灣“偷走”美國的半導體產業，顯示他對台灣科技角色的爭議態度，並主張對中國大陸更強硬。相對而言，民主黨候選人賀錦麗較可能維持現狀，延續拜登政府與台灣在經濟與安全上的穩健合作方針。台灣對兩位候選人的政策取向高度關注，特別是對台美經貿與科技合作的未來影響。



對此，郭智輝表示，不論選舉結果，台美經濟合作基礎穩固，不易受短期影響。他也提到，針對外媒報導SpaceX要求供應鏈將業務移出台灣，例如至越南或印度一事，台灣政府未見公司官方聲明，但密切留意事態發展。他強調台灣供應鏈具備強大應變能力，能有效面對各種挑戰。



最後，針對台灣低薪問題，郭智輝指出，“經濟部”正推動跨部門協作，輔導低薪產業提升價值化。他強調，幫助企業提升經營能力的同時，要求他們將利潤分享給員工，透過分紅機制改善薪資，這是政府現階段的核心策略，期望能促進產業競爭力與經濟成長。