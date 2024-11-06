三分鐘完成財劃法初審　陳玉珍稱程序完備

藍委陳玉珍（右二）受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月6日電（記者 張嘉文）“立法院”財政委員會今天繼續審查《財政收支劃分法》（財劃法），藍綠在現場爆發激烈肢體衝突，但中國國民黨“立法院”黨團採用人牆保護黨籍召委陳玉珍，僅花約三分鐘便將法案送出委員會完成初審，眾多條文都保留待朝野協商。藍黨團此次可說是閃電突襲戰術大成功。



陳玉珍在事後受訪時表示，今天財劃法修正案已經完整送出委員會，送交院會，可能還要經過朝野協商，希望民進黨委員在進行黨團或朝野協商，不要再有不好示範。



由於陳玉珍在委員會現場一度被綠委押至在桌上無法動彈，她在受訪過程中看到和她發生衝突的綠委郭國文經過，直呼“郭國文現在已經讓我非常恐懼！不知道會做什麼動作！”



郭國文則在一旁嗆聲，大罵陳玉珍“無恥！”、“都沒有開會討論！”但由於陳身邊有多位國民黨男“立委”陪同，郭也沒有進一步動作，嗆聲完便離去。



陳玉珍強調，每個地方委員都要爭取預算，在場委員都希望地方有充足預算，綠委雖然中央集權，但地方需要建設、發展！這是重要法案，謝謝黨團清晨就到場，團結且有秩序作戰，已經順利送出財委會。



眾人也在黨團總召傅崐萁帶領下，高呼口號“財政要籌劃，地方要建設！”強調此次修法是人民的勝利，也是全台的勝利。