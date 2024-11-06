40綠委陪同批藍　綠營共主？陳其邁不答

高雄市長陳其邁。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月6日電（記者 黃筱筠）“立法院”財政委員會今天繼續審查《財政收支劃分法》部分條文修正草案，朝野甲級動員，但會議只開了3分鐘，會議主席國民黨“立委”陳玉珍就裁示將修法送出委員會。北上出席的民進黨籍高雄市長陳其邁原本想要在會議表達意見也沒機會。民進黨“立法院”黨團則在議場前召開記者會，將近40位跨黨派綠委陪同陳其邁受訪痛批，國民黨應該要重新討論再修法，“不然今天我來做什麼，邀請我來不讓我講話，是裝肖！”



陳其邁今天北上“立法院”出席《財政收支劃分法》修法希望表達高雄意見，但沒有機會發言，民進黨團陪同到議場前召開記者會，將近40位跨派系綠委出席。尤其是有意爭取高雄市長的“立委”邱議瑩、許智傑、林岱樺、賴瑞隆等人，爭取台南市長選舉的“立委”陳亭妃、林俊憲等也都出席。



且在記者會後，大家紛紛搶著與陳其邁合照，媒體追為是否是“綠營共主”，陳則沒有回應。



陳其邁受訪說，“行政院”可以進行整體會議協調會比較好，否則地方政府意見無法表達，這次修法營業銷售總額完全不見，地方發展經濟招商都不見。國民黨應該等“行政院”版本提出後再審議。以前他當“立委”時，“政院”併案討論很多，現在修法地方政府聲音無法納入考量。



他也說，國民黨高雄議員也沒找他，修法不應該是藍綠考量，要尊重地方政府，現在是沒有任何討論機制，希望國民黨要重新討論再修法，“不然今天我來做什麼，邀請我來不讓我講話，是裝肖！”