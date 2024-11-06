郭智輝：推動數位與淨零轉型　協助中小企業

郭智輝列席經委會，進行專題報告並備詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月6日電（記者 俞敦平）“經濟部長”郭智輝今日於“立法院”經濟委員會的報告中，闡述台灣青年低薪成因及傳統產業與中小企業所面臨的困境，並提出一系列對策，涵蓋數位化、淨零轉型、研發升級等重點措施，旨在提高企業競爭力，促進整體經濟發展。



“立法院”經濟委員會6日邀請“經濟部長”郭智輝、“國發會主委”劉鏡清就“我國青年低薪成因檢討及因應對策，暨如何促進企業提升青年及基層員工薪資水準”、“我國傳統產業及中小企業發展困境探討、因應對策及相關振興方案”進行報告。



郭智輝指出，台灣中小企業數量超過163萬家，占全體企業的98%，提供超過900萬個就業機會，顯示其在維繫台灣經濟和社會穩定中的關鍵地位。然而，這些企業多屬資本規模小的傳統產業，面臨資金不足、少量多樣生產挑戰和研發風險高等問題。在此背景下，“經濟部”制定了多項解決方案。



郭智輝首先針對傳統產業與中小企業挑戰，他指出，中小企業與傳統製造業在疫情期間面對加速數位轉型的挑戰，且電子商務及供應鏈管理都依賴數位技術。然而，數位化投入成本高，加之全球淨零碳排放目標壓力，這些企業需調整製程和設備，進一步提高運營成本。對此，“經濟部”提出協助企業數位和淨零轉型的計劃，如設立輔導中心及提供財務融通措施，並促進創新研發以增強企業抗風險能力。



郭智輝接著談服務業困境與對策，他指出，台灣的服務業勞動密集且平均薪資偏低，尤其受少子化及勞動力提早退出的影響，缺工問題日益加劇。此外，零工經濟的興起導致就業不穩定，進一步壓低工資水平。政府計劃推動服務業數位化並發展特色商圈，以提振內需和活絡消費市場，並支持企業拓展通路，減輕其行銷與規模挑戰。



郭智輝接著提到政府的資金與政策支持，他表示，為助企業升級，“經濟部”規劃提供更多低利貸款方案，尤其針對30人以下的中小微企業，推動數位轉型和低碳發展。此外，“經濟部”已爭取特別預算，用於加速產業向智慧化及綠色化轉型，包括設立專線及馬上辦服務中心，作為輔導與金融支持窗口。



最後，郭智輝總結說，這些措施旨在改善企業經營環境，助其適應現代挑戰，並提升整體薪資水平，推動經濟可持續發展。