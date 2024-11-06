台青年低薪困境　“國發會主委”劉鏡清談原因

台“國發會主委”劉鏡清。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月6日電（記者 俞敦平）台“國發會主委”劉鏡清今日在“立法院”經濟委員會報告，針對台灣青年低薪成因及傳統產業與中小企業所面臨的困境，他指出，政府正透過提升產業競爭力、技能教育及薪資透明化等八大對策改善青年就業環境，同時推動產業智慧化轉型，助企業提升競爭力，共同促進台灣經濟發展。



“立法院”經濟委員會6日邀請“經濟部長”郭智輝、“國發會主委”劉鏡清就“青年低薪成因檢討及因應對策，暨如何促進企業提升青年及基層員工薪資水準”、“傳統產業及中小企業發展困境探討、因應對策及相關振興方案”進行報告。



針對台灣青年低薪問題，劉鏡清指出，儘管15至29歲青年平均薪資已顯著增加，問題依舊棘手。年輕人的薪資受多方面因素影響，最主要的原因是職場經驗不足，以及學校教育與產業需求之間的落差。此外，住房和物價的高成本也進一步壓縮了青年的可支配收入，讓他們的生活更加艱難。



劉鏡清強調，政府早在2018年便開始推動薪資改革，並持續完善至今，推出“投資青年就業方案第二期”。今年，政府針對青年低薪問題提出了八大對策，力圖全方位提升薪資環境。首先，政府致力於提升產業競爭力，鼓勵企業創造更多高薪就業機會，以提高青年收入。此外，政府採取政策手段激勵企業對員工加薪，特別對於有能力卻無意願的公司施加更強有力的政策引導。



劉鏡清指出，在教育與技能培訓方面，政府投入大量資源推動STEM教育，支持年輕人獲取更高價值的技能，幫助他們進入收入較高的產業。政府還著力縮小南北薪資差距，推進園區建設，促進中南部的薪資水平逐漸追上北部。劉鏡清補充道，鼓勵青年創業也是重點之一，政府提供創業支持，期望創造更多高收入機會。同時，政府自身也率先行動，確保公共部門承攬的外包工作薪資高於最低工資，並調整政府採購條件。



最後劉鏡清表示，為促進薪資透明化，政府計劃修訂相關法規，要求公司更加公開薪資資訊，尤其將基層薪資納入企業永續報告中，以推動企業責任。此外，為減輕青年的生活負擔，政府推出各種社會住宅與租金補貼措施，試圖從多方面改善他們的經濟環境。