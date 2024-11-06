美海馬斯火箭系統抵台　柏鴻輝：戰力須整合

柏鴻輝接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月6日電（記者 黃筱筠）台軍方證實對美購海馬斯多管火箭系統抵台，正由陸軍10軍團58砲指部接裝中。台“國防部”副部長柏鴻輝今天在“立法院”答詢表示，目前送抵台灣有11套。至於會運用在哪些地方是“國防”機密，他不便談細節，但最後這個戰力必須要整合。有分為長中近射程標的，整個戰術運用上，參謀總長那邊都有特別的規劃，請你放心。



軍方證實台灣對美購海馬斯多管火箭系統抵台，正由陸軍10軍團58砲指部接裝中。網路社群上昨日出現至少4輛裝載6聯裝火箭莢艙的海馬斯發射車運抵高雄港第7貨櫃中心，等待運輸後送的畫面。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國家安全”局長蔡明彥、“國防部”等報告“朝鮮派兵加入俄烏戰爭、南北朝鮮衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響”，並備質詢。



民進黨“立委”王定宇質詢時問說，最近有好消息，海馬斯多管火箭是已經到台灣？柏鴻輝說，對，已經到台灣。王定宇說，當時買的是29套？那這一批到台灣是幾套？柏鴻輝說，11套。



王定宇追問，台灣送去美國受訓的年輕官兵好像8月9日就結業了。回來接裝，大概多久可以形成戰力？柏鴻輝，委員你所問的都是蠻機敏的，有關於訓練這樣的模式還是保留一點，因為這個牽扯到我們戰力的養成。



王定宇也提到，台灣已經有雷霆2000對付灘頭登陸，未來海馬斯多管火箭會運用在哪地方？柏鴻輝答覆說，這些武器運用上都是“國防”機密的屬性，他不便談細節，但最後這個戰力必須要整合。整合起來，有分為長中近射程標的，所以，整個戰術運用上，參謀總長那邊都有特別的規劃，請你放心。



王定宇詢問，年底前還有哪些美國重要軍事裝備會送到台灣？柏鴻輝說，拖二式B。王定宇說，之前延遲好像是美國軍方把關，生產品質有問題。柏鴻輝說，是，它是測試時發生問題。然後重新組裝、重新做，在今年年底會來台。另外，還有M1戰車。接裝準備都準備好了，訓場也都準備好了。

