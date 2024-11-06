張嘉郡疑菲綠電開發與雲豹有關？郭智輝否認

藍委張嘉郡。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月6日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”張嘉郡今日在“立法院”經濟委員會上質詢台“經濟部長”郭智輝，質疑“經濟部”推動菲律賓綠電輸送及參與呂宋經濟走廊計劃的合理性及可行性，並批評雲豹能源公司炒股。郭智輝則表示，此計劃是基於國際經貿理論與專業考量，但他強調未受到高層指示或受騙，並指雲豹為了炒股發表了許多不該的言論，都和“經濟部”沒有關聯。



“立法院”經濟委員會6日邀請“經濟部長”郭智輝、“國發會主委”劉鏡清就“青年低薪成因檢討及因應對策，暨如何促進企業提升青年及基層員工薪資水準”、“傳統產業及中小企業發展困境探討、因應對策及相關振興方案”進行報告。



張嘉郡首先質疑郭智輝對菲律賓綠電輸送計劃的執行，她指出郭智輝對菲律賓綠電計劃的熱衷程度超乎尋常，並提到這樣的計劃可能造成“國家安全”風險，甚至可能遭遇掮客欺騙。



張嘉郡接著回憶自己曾在10月16日提及菲律賓綠電輸送計劃時，郭智輝當時曾批評她的意見“草率”。她強調，當時自己的質詢絕非草率，有必要進一步討論該計劃的具體進展。郭智輝回應稱，目前計劃仍處於可行性評估階段，並未進入實質執行。他強調，菲律賓擁有豐富的能源資源，而其人口和地域優勢符合要素資源理論，推動與菲律賓的合作符合國際經貿趨勢。



然而，張嘉郡質疑這樣的經濟合作計劃是否基於完善的數據分析，並提到郭智輝曾說過，若購買菲律賓綠電的成本超過每度4元新台幣，台灣將不會採購。郭智輝解釋，專家分析顯示若建置成本足夠低，每度電可降至2.5元，但此成本仍需考慮土地、資金及運輸費用。張嘉郡提醒，若不謹慎執行，有可能被投資陷阱欺騙，並舉例“國發基金”過去因如興案慘賠10億，要求“經濟部”須慎防類似風險。

