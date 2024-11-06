陳玉珍拼財劃法遭圍攻　斷了一顆牙

財政委員會審查《財政收支劃分法》修正草案爆發藍綠衝突，藍召委陳玉珍發現斷了一顆牙齒。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月6日電（記者 楊騰凱）立法院財政委員會今日審查《財政收支劃分法》部分條文修正草案，藍綠爆發激烈肢體衝突，中國國民黨籍財委會召委陳玉珍不僅被壓制在會議桌上不得動彈。事後她更發現，其中一顆牙齒更在衝突中被打斷，法案完成初審後，陳玉珍要趕著去台大醫院補牙。



立法院財政委員會今天審查《財政收支劃分法》部分條文修正草案，目前行政院可以主導分配的預算大約佔台灣稅收7成，地方衹有3成。在野的修法版本希望將比例調整成中央6成，地方4成，提高地方可以主導的稅收比例。



藍營今日發動甲級動員，在主席台上部署重兵保護召委陳玉珍，好讓她可以順利宣布開會。面對綠委不斷在主席台前推擠，陳玉珍快速唸過條文，接著就裁示全案完成初審送出委員會。財劃法修正草案闖關成功，全程只花了約3分鐘便散會。



不過陳玉珍在會議結束要離場時，被綠委壓制在會議桌上不得動彈，最後是藍委大軍出動前來救援。



會後財政委員會所屬藍委召開記者會，宣布財劃法已完成初審。記者會出席委員包括陳玉珍以及藍委賴士葆、王鴻薇、李彥秀、顏寬恒。



陳玉珍在記者會中主動透露自己的牙齒在衝突中被打斷。



陳玉珍表示，財劃法修正從6日（週一）就開始衝突，當天晚上她就覺得怪怪的，牙齒有點鬆，今天被壓制在會議桌上後，就發現牙齒掉了。其實大家都是立委同事，他不會特別指責誰，就去把牙齒補起來就好。不過民進黨的作為在詆毀自己，也在破壞立法院形象，民進黨行為不可取，請小朋友不要學習。



賴士葆指出，要對陳玉珍表達最高敬意，她一女當關，萬夫莫敵，就算被壓在桌子上打，仍然把法案送出委員會，也要恭喜地方政府，大家期盼的財劃法修正終於往前走一步。

