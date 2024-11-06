卓榮泰邀明協商解套　白：別用一黨獨大心態

白委林國成受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月6日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”明年度總預算案，昨天藍白再度聯手六度卡關，“行政院長”卓榮泰7日將邀“立法院”朝野黨團協商。台灣民眾黨“立委”林國成6日表示，民眾黨的基本立場已說得很清楚，“行政院”必須追加預算，現在剩公糧收購完全沒回應，“行政院”不解決，怎麼付委？呼籲民進黨不要再用一黨獨大的心態，協調溝通很多事都能化險為夷。



林國成說，台灣的建設經費、台灣人民補助的福利，民眾黨都不會刪，民眾黨是理性問政、對事不對人，“立法院”通過的法案、主決議，也就是原民禁伐補償、健保點值，“行政院”有提出以原住民基金因應或明年補撥預算等方案，但公糧收購價調高的部分到現在都還沒有解決方案，若有窒礙難行“行政院”就要講清楚，不能一味地主張“立法院”通過的法案、主決議要跟“行政院”溝通。



林國成批評，若如此，“立法院”就成為立法局了，“立法院”有自己的立法主導性與地位，民進黨不要再抱持一黨獨大的心態，愛怎麼做就怎麼做！很多事情溝通後就可以化險為夷，過去總預算案11月底付委、12月審總預算都有前例，呼籲民進黨多溝通。



“賴政府”明年度總預算案，因未編足原住民保留地禁伐補償金每年每公頃新台幣6萬元、公糧收購價格調升5元，及健保點值未編滿0.95元，在藍來聯手表決下六度卡關，8日能否順利付委引各界矚目。另外，在卓榮泰專案報告並備詢後，前瞻第五期特別預算已順利付委。“行政院”則發聲明回應，7日將持續以最大誠意，邀請“立法院”朝野黨團協商溝通。