被舉報廠商找上門　徐巧芯質疑軍方通風報信

藍委徐巧芯。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月6日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”“立委”徐巧芯今天質詢指出，她接獲檢舉“國防部”下湖營區工程承攬廠商有瑕疵，才向軍備局要資料，今天才要質詢，結果被檢舉的廠商昨天居然欺騙“國會”辦公室一樓人員說，他們跟徐巧芯有約，要上來找她開會。她質疑，軍中有內鬼通風報信。



台“國防部”副部長柏鴻輝則承諾要將此案移交政風調查。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國家安全”局長蔡明彥、“國防部”等報告“朝鮮派兵加入俄烏戰爭、南北朝鮮衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響”，並備質詢。



徐巧芯質詢時提到，“國防部”下湖營區工程金額高達新台幣9億多，工期3年，她辦公室收到檢舉工程有多項缺失，包括非法移工多次被罰，她質疑軍備局對於包商是否沒有更嚴謹要求對方。工程10月17、18日驗收，缺失達258項。土建179項，機電12項等。按照契約要在11月17日完成。



徐巧芯說，這個得標廠商元順，根據消息來源，它的老闆是前民進黨“立委”曹來旺的弟弟曹來發，他的兒子叫曹俊傑。在他們向“國防部”軍備局索取相關資料後，昨天有一個叫曹俊傑的人說，他跟徐巧芯辦公室有約，要強行上他們辦公室，要跟徐巧芯談這件事情。徐巧芯問“國防部”軍備局長，這樣妥善嗎？

