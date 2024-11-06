台中市長之戰　江啟臣、何欣純隔空拚場

江啟臣與台中市長盧秀燕一同出席台中花毯節開箱記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月6日電（記者 方敬為）2024“新社花海暨台中國際花毯節”將於9日開幕，可能角逐2026台中市長的中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣昨天前來會勘，今天上午又與同黨的台中市長盧秀燕一同“開箱”。民進黨籍台中市長選將熱門人選、“立委”何欣純則在江、盧離開後半小時，抵達現場，邀集“農業部長”陳駿季一同會勘活動整備情形，隔空拚場。



由“農業部”及台中市政府合辦的“2024新社花海暨台中國際花毯節”將於11月9日登場，至12月1日結束。今年以“太空花境”為主題，台中市農業局以花卉植栽打造一座總高17米、直徑55米的“神秘太空總部”，搭配“農業部”種植面積28.5公頃、20萬朵花卉組成的花海農田，規模更勝以往。



新社區為江啟臣的選區，過去每年在花海活動開幕前，他都會邀集有關單位提前會勘，視察活動準備情況。江5日上午邀集“農業部”、“交通部”觀光署、台中市政府農業局、觀光旅遊局等單位赴現場考察，6日再與盧秀燕合體，提前開箱花毯節亮點。盧秀燕現場並特別肯定江啟臣是新社花海暨花毯節的重要功臣，擔任中央、地方溝通橋樑，讓活動一年比一年要好，拉抬意味十足。

