李彥秀：特朗普若上會掀滔天巨浪　綠無對策

藍委李彥秀接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月6日電（記者 張嘉文）美國總統大選最快6日會有結果，中國國民黨籍“立委”李彥秀今天表示，如果民主黨賀錦麗勝選，美中台關係可預期朝向建制派的方向發展，呈現“鈍三角”較和緩格局。如果由共和黨特朗普當選，以其過往風格，美中台三方恐呈現“銳三角”的緊張關係，而且恐怕不必等到就任，就會激起滔天巨浪。



美國總統大選開票將近尾聲，共和黨特朗普目前呈現領先態勢。美國《紐約時報》稍早的即時根據開票情況預測，美國共和黨特朗普勝率高達89%，可能勇奪301張選舉人票，遠超勝選所需的270張選舉人票，大勝對手、民主黨賀錦麗。



李彥秀強調，但目前看不到執政的民進黨，有任何具體的作為與因應方案，才是台灣的大危機，只任由賴清德在“兩國論”與“中華民國”論述上飆車蛇行，民進黨政客繼續製造衝突對峙撕裂台灣，綠營側翼也繼續無腦操弄“反中抗中”，這對台灣接下來並非好事。



2024年美國總統大選11月5日舉行投開票，由民主黨現任副總統賀錦麗搭檔華茲對上共和黨總統候選人特朗普和范斯組合，截至台灣時間6日中午，開票都還在進行中，尚難斷定誰會勝出。



李彥秀今天在“立法院”受訪時對此表示，美國是一個民主國家，大選的結果是美國人民意志的展現，我們當然應該予以尊重。但不可諱言，雖然美國在兩岸政策上，長期都以“一中政策”、“三個聯合公報”、“六項保證”以及“台灣關係法”作為戰略模糊的指導原則。但未來四年是由民主黨的賀錦麗，還是由共和黨的特朗普入主白宮，深刻影響到美中和兩岸關係的傾斜程度，以及亞太地緣政治的和緩或緊張。

