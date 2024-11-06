涉圖利建商首出庭　竹縣長楊文科：絕沒違法

楊文科今日出庭後受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月6日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科因竹北天坑案涉嫌圖利建商，7月17日遭新竹地檢署依圖利罪嫌起訴，今日首次出庭應訊，歷經約1.5小時的庭訊後步出法庭。楊受訪時強調，相信法院會公平審判還他清白，因為自己絕對沒有違法圖利。



楊文科因被檢方指控涉嫌在“豐采520”天坑案中圖利豐邑建商，連同新竹縣府前工務處長江良淵、豐邑機構董事長劉樹居等在內共12人被列為被告，分別依違反復工圖利、偽造文書、教唆偽證、偽證等罪嫌起訴，起訴書中還提及楊涉及不法所得高達新台幣2.5億元，建請法院從重量刑。



楊文科原本9月就被傳喚出庭，但因當時率團到歐洲出席“新竹縣政府2024年奧捷雙國AI智慧產業參訪交流”活動，請假未到庭，今日是楊首度出庭為自己答辯。據瞭解，楊在庭上針對被檢方依圖利罪起訴堅持不認罪，並強調他身為一縣之長不能不管，所以才請工務處要好好處理，自己絕對坦蕩蕩，沒有違法指示，也主動要求同仁依法查察，天坑案發生後第一時間更立即要求豐邑停工，就是保障人民的作法，“何來圖利的動機，深感委屈、百思莫解”。



楊文科庭訊後在律師陪同下步出法庭，他在受訪時強調，尊重司法，相信法院會公平審判還他清白，因為自己絕對沒有違法圖利，之後未再針對媒體提問其他細節，便轉身離開。