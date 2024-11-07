綠營一再抹紅藝人　方信淵：沒信心只能偏激

國民黨籍高雄市議員方信淵。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月7日電（記者 蔣繼平）香港藝人劉德華日前來台舉辦演唱會高唱“中國人”，遭民進黨“立委”王定宇質疑立場“媚共”，民進黨政策會執行長王義川更說演唱及舞台設計太“中國”，風波持續延燒。中國國民黨籍高雄市議員方信淵接受中評社訪問表示，娛樂表演與政治無關卻被抹紅，看得出沒信心，動作才越來越大，想法才更加偏激，但社會輿論不會接受，真的別低估人民智慧。



方信淵強調，台灣市場規模本來就有限，台灣演藝人員也有選擇市場的權利，去大陸發展也是現實考量，不應該因此受到批評或打壓。



方信淵，高雄橋頭人，中山大學高階公共政策碩士。現任國民黨高雄市議員，選區位於（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭），曾任高雄縣第15、16屆議員。



針對綠營對演藝圈出手抹紅，方信淵解讀，越膽小、越無膽，相對的動作就會越大，這就是人性的表現，只要對自己越沒有信心，想法就會更加的偏激。反之如果對自己有信心，也對人民有信心，自然而然就會打開心胸接納全世界，根本不用怕被比較，不用特別去挑釁，或者操作政治。



“訴求世界和平，心胸就要開闊”，方信淵表示，台灣標榜是自由民主的“國家”，就該讓民眾有自由的權利，綠營不要去搞意識形態，最後卻變成思想控制，政治不應該操作過頭，限制民眾的思想與活動。甚至看到綠營也遭輿論反制，代表低估人民的智慧，以為打台灣牌就可以為所欲為，但人民眼睛是雪亮的。