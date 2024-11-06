鄭麗君主持海巡連江艦交船、花蓮艦命名典禮

台“海巡署”舉行1000噸級海巡巡防艦連江艦及花蓮艦命名下水典禮。（照片：“行政院”提供） 中評社台北11月6日電／台“海洋委員會海巡署”6日在台船基隆廠舉行1000噸級海巡巡防艦連江艦及花蓮艦命名下水典禮，邀請“行政院副院長”鄭麗君、台“海委會主委”管碧玲等人參與。鄭麗君表示，軍艦自造計劃帶動造船產業鏈，創造8千個就業機會及新台幣1000億元以上的產值。



“海巡署”第3艘1000噸級連江艦配備有圖資訊系統、雷達自動測繪系統、紅外線熱顯像儀。其中紅外線熱顯像儀可清楚辨識水面上的潛艦；並配有鎮海火箭彈武器系統 、20機砲遙控槍塔、高壓水砲等武器系統；還有直升機停機及二艘可航行36節的警備艇，有效快速執行任務。連江艦將前往澎湖海域巡隊守護台灣重要漁場。



第4艘1000噸級“花蓮艦”將鎭守台灣東部海域。



媒體報導，鄭麗君表示，政府從2018年開始編列426億元預算支持“海委會”“海巡署”推動海巡艦艇發展計劃，以10年為期達到141艦各式海巡艦艇。這個計劃也帶動了台灣造船產業的發展，打造從設計、材料、裝備、檢驗乃至維保的造船產業鏈。預計可以創造8千個就業機會，並創造1000億元以上的產值。



管碧玲表示，海巡肩負守護“國安、治安、平安”等任務，無論白天、黑夜亦或是風雨中，始終站在“國土”最前線，維護海域秩序與安全，確保“國民”生命財產不受威脅。今年政府將11月8日訂定為海巡節，未來軍人有軍人節、警察有警察節、消防有消防節；海巡也有了海巡節，填補了“保家衛國”、讓民眾安居樂業四大支柱的最後一個拼圖。

