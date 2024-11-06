朱立倫讚馬英九邀陸生訪台　深化兩岸關係

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月6日電（記者 張嘉文）馬英九基金會4日宣布第二度邀請陸生團27日訪台。中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上對此表示，國民黨表達感謝與歡迎，希望也與國民黨青年團及年輕幹部們有更多的機會交流，這些都是能深化兩岸關係，或對國際青年交流有正面幫助的，國民黨誠摯表達歡迎。



馬英九基金會4日宣布第二度邀請陸生團在11月27日訪台，其中包括“奧運6金選手”馬龍、奧運射擊金牌得主楊倩等人。此次受邀請包括北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等七所大學共40名師生，預定從11月27日起訪問台灣九天八夜。陸生團訪台申請案已送件到台灣“教育部”與陸委會，等待核准。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中提到，國民黨歡迎國際或大陸的學生與年輕朋友來台參訪，過去接待了許多國家的學生來訪，所以這次對於馬英九基金會要邀請大陸的學生或年輕人到台灣來訪問，國民黨表達感謝與歡迎。



朱立倫另外強調，青年交流是國民黨非常重要的一塊，就如國民黨今天派出年輕的青年團同學及幹部們出發到新加坡，跟新加坡人民行動黨進行交流5天，感謝人民行動黨安排很多重要的參訪，讓我們這些年輕的同學有機會學習、相互交流，相信這20位年輕朋友將來都會成為新時代的骨幹。



朱立倫說，未來也將持續跟先進國家的民主政黨交流，這是國民黨走向青年化、國際化非常重要的一步。