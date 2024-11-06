特朗普幾已當選　民進黨中常會超低調

民進黨發言人韓瑩。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月6日電（記者 黃筱筠）美國總統大選開票大勢底定，相較4年前民進黨中常會，有中常委被拍到戴特朗普口罩表達支持，但今天民進黨下午召開中常會，正值美國大選開票，常會中竟然大家都沒討論美國大選，低調再低調。



有中常委會後受訪時說，根據開票結果來看，特朗普應該是當選了，但常會裡面都沒有討論美國大選。



民進黨發言人韓瑩記者會後，面對媒體詢問相關議題也說，美國官方還沒有宣布大選結果，他們沒有回應。



韓瑩會後轉述賴清德主席致詞。



賴清德表示，上週民主進步黨“立法院”黨團大家都非常辛苦，現在整個“立法院”有相當多的議題在進展，相信我們都是為了台灣的未來在努力，希望制度能夠更加健全，人民的權益能夠受到更多的保障，也讓台灣未來發展更加寬廣，這是我們共同的目標，不是為了個人也不為黨在計較，感謝我們黨團努力，希望能夠再接再厲。



賴清德說，在上週，“民主進步黨美德青年育才計劃”也正式公布2024年度受獎助名單，一共有30位黨內青年政治工作者獲得獎助，包含10位短期專業進修獎助，以及20位碩博士班進修獎助。



他也感謝黨內青年們踴躍報名，“美德青年育才計劃”明年也會繼續辦理，將會持續協助黨內青年人才增進專業知識，並拓展跨領域的技能，也請全體黨公職積極宣傳與推薦人才。

