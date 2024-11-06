藍黨團突甲動　藍委徐欣瑩考察竹縣交通趕場

徐欣瑩今日率領“立法院”內政委員會到新竹考察，但仍心繫“立院”戰友。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月6日電（記者 盧誠輝）“立法院”財政委員會今天審查《財政收支劃分法》修正草案，藍綠委員都甲級動員，並在現場爆發激烈肢體衝突。中國國民黨籍“立委”徐欣瑩卻因排定要到新竹縣考察交通建設而向黨團請假，但心繫“國會”戰友的她表示，早上6點黨團就向藍委發出甲動，她因請假而無發出席，結束考察行程後將立刻趕回台北。



“立法院”內政委員會今日到新竹縣考察交通建設，包括“内政部常務次長”吳堂安、“國土署長”吳欣修、“客委會副主委”范佐銘、“國土署”北區工程副分署長步永富、新竹縣政府工務處官員與多位國民黨籍新竹縣議員都到場參與考察。



徐欣瑩指出，會安排此次考察主要是因為新竹縣政府今年共獲“內政部國土管理署”補助15案，總經費達新台幣2億8850萬元，她希望能藉此共同打造新竹縣安心且友善的通行空間環境，便安排“立法院”內政委員會及“內政部”國土管理署”一起到新竹縣考察如何改善人行安全環境。



徐欣瑩提到，今天“立法院”財政委員會要審查《財政收支劃分法》修正草案，國民黨“立法院”黨團一早6點就發出甲級動員，但因她到新竹縣的考察行程早已排定，所以只能向黨團請假，也獲得黨團諒解放行。她感謝同樣是新竹縣選出的“立委”、國民黨“立院”黨團書記長林思銘仍堅守“立院”奮戰，待考察行程結束後她將立刻趕回台北。



“立法院”內政委員今天到新竹縣共考察現勘8案，包括竹北市興隆路左側(自強南路至隘口二路)人行安全改善計劃、新竹縣永續提升人行安全計劃(整體規劃)、竹北市光明六路增設偏心左轉車道與路口行人安全改善計劃、竹北市文采街及文愛街人行環境改善工程、竹北市復興三路東興國中人本通學環境改善與縫補工程、竹北市六家一路(嘉豐南路至隘口二路)人行環境改善、湖口鄉各村里危險路口改善計劃、新埔鎮田新路人行環境改善計劃等。



國民黨籍新竹縣長楊文科感謝徐欣瑩為了地方建設忙碌奔波，縣府也會同鄉鎮市公所積極確保用路人“行”的安全，針對行人通行需求高且車流量龐大的路段整合提出15案，希望中央給予地方支持協助，共同打造新竹縣安心且友善的通行空間環境。