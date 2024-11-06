苗縣優質大閘蟹評鑑賽登場　3大指標評比

依膏黃飽滿度、外觀及口感三大指標進行評比，讓消費者認識苗栗優質大閘蟹。（苗栗縣政府提供） 中評社苗栗11月6日電／苗栗縣第十四屆優質大閘蟹評鑑競賽暨觀光產業推廣活動5日在苑裡鎮漁香園餐廳舉行，依“膏黃飽滿度”、“外觀”及“口感”三大指標進行評比，讓消費者認識優質大閘蟹。無黨籍苗栗縣長鍾東錦親自頒獎，強調政府推廣養殖的用心，讓民眾能安心選購高品質大閘蟹。



主辦單位指出，苗栗縣目前有31戶大閘蟹養殖戶，總養殖面積約20公頃，今年放養逾32萬隻。此次評鑑活動已邁入第14屆，邀請專業評審依據大閘蟹的肥滿度、外觀及口感三大指標進行考核與評比。活動現場不僅提供蟹農交流養殖技術的機會，更重要的是幫助消費者找到優質的大閘蟹。



苗栗縣農業處表示，每年大閘蟹上市前，蟹農必須接受藥物殘留及戴奧辛含量的嚴格檢驗。今年的藥物殘留檢驗項目增至68項，合格後將頒發產地認證的雷射防偽扣環標章，以確保產品的安全性和品質，建立良好的品牌形象。



評鑑結果於5日中午揭曉，由蟹農陳石豐榮獲特等獎，頭等獎得主包括陳雲湧、張錦雲、葉佳任、邱俊義、林怡樓及吳定機，優等獎則由鄧良洲、曾新豐、王麗華、吳克豐、巫森桂及吳正懋獲得。



苗栗縣長鍾東錦說道，苗栗縣大閘蟹因品質優良和檢測合格，受到民眾廣泛喜愛，今年上市後出現供不應求的情況。縣府將協助擴大養殖面積並推動專業養殖區，以提升產量，讓更多消費者能購得優質大閘蟹。隨著需求上升，市場上出現仿冒產品，提醒民眾應親自前往苗栗品嘗，以確保購買正宗高品質的大閘蟹。

