恭賀特朗普當選　朱立倫：攜手維繫區域和平

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月6日電（記者 張嘉文）美國總統大選結果出爐，由共和黨候選人特朗普（Donald Trump）當選第47任總統。中國國民黨主席朱立倫於第一時間透過黨駐美代表處向共和黨表達祝賀，賀電也由國際部轉交美國在台協會台北辦事處。



朱立倫指出，國民黨與共和黨擁有超過百年情誼，兩黨同屬“國際民主聯盟”（International Democrat Union），且皆致力於打造更有效率的政府體制、更有競爭力的經濟環境、以及更穩定公平的國際秩序。朱立倫祝賀美國再一次完成民主選舉，祝福兩黨繼續展現先進民主國家的風範，完成和平政黨輪替。



朱立倫表示，美國是世界民主陣營中最關鍵性的角色，特朗普總統提出“讓美國再次偉大”的願景、邊境安全的優先政策、以及減稅和穩定物價的政策，這不只得到美國多數民意的支持，也得到世界各國的高度重視。朱立倫相信，台灣在特朗普總統關注的眾多議題上累積了不少經驗，國民黨非常期待透過“國會”、智庫、和青年交流拉進台美關係。



朱立倫期待，特朗普有四年執政經驗，任內主導眾多友台法案、並協助台灣強化自我防衛，國民黨也期待特朗普延續前一任期調解地緣衝突的努力，展現其面對槍擊的領袖氣質，全力促成區域局勢的和平穩定。朱立倫強調，國民黨會繼續秉持“親美友日和陸”的外交政策，在“強化“國防”與“交流對話”的“2D戰略”基礎上，讓台美關係更穩定、更密切。



朱立倫指出，選後第一時間，國民黨也將由黨副主席夏立言和國際部主任黃介正代表訪美，率黨駐美代表秦日新自11月8日起，在華府密切拜會美國各界友人。朱立倫也指示代表團循既有管道，在訪美期間與共和黨交接小組取得聯繫，確實傳達台灣多數民意對和平現狀的堅持。