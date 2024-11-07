特朗普當選　黃介正語中評：台灣要戒慎恐懼

國民黨國際部主任、淡大戰研所教授黃介正接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月7日電（記者 張穎齊）美國總統大選揭曉，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）勝選將重返執政。中國國民黨國際事務部主任、淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正接受中評社專訪分析，特朗普曾說要台灣提高對美的“國防”軍購至GDP（國內生產毛額）10%、並要搶回台灣的晶片生意等，別以為只是選舉語言，成真的風險很大，台灣政府必須謹言慎行、戒慎恐懼，必須要謹慎地去瞭解特朗普新的國安外交團隊情況。



即將在8日偕同國民黨副主席夏立言代表國民黨赴美訪問的黃介正表示，台灣總預算佔13至14%GDP，特朗普就要求台灣有10%GDP要花在對美軍購，這簡直不可能。但也千萬別以為特朗普是亂講的，必須嚴肅看待，特朗普更想將晶片產業鏈搶回美國，台“國安局長”蔡明彥說無論誰當選美國總統都會“制中友台”，是這樣嗎？特朗普重返白宮，將造成台灣很大壓力，要有很強的應變能力，以及聰明智慧的腦袋。



黃介正，出生台灣，祖籍安徽合肥，美國喬治‧華盛頓大學政治學系博士，歷任陸委會副主委、駐美代表處諮議、淡大美國研究所長、國際事務與戰略研究所長、美國馬里蘭大學政府與政治系副教授、美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員、美國布魯金斯研究院研究員、國民黨駐美代表等。



黃介正指出，特朗普相較民主黨總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris），對台灣風險更大，特朗普認為台積電偷走美國晶片產業生意、覺得台灣人很有錢要繳保護費、台灣的“國防”預算太低等，這都不是台灣去跟特朗普進行3場簡報說明完就好。特朗普的風格是指揮幕僚，不似賀錦麗是聽取幕僚，因此台灣將面臨的挑戰極大，要思考怎麼謹慎應對。

