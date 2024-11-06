修法讓韓國瑜可選黨主席？國民黨未正面回應

國民黨文傳會主委李彥秀接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨明年將改選黨主席，近來傳出有中評委擬提案，促國民黨“立委”修改“立法院”組織法，鬆綁“立法院長”不得擔任政黨職務的規定，讓韓國瑜也符合參選黨主席的資格。對此，國民黨文傳會主委李彥秀今天說，“立法院”職權行使法應屬朝野各黨派在“立法院”溝通的層面，至於韓國瑜的意向如何，當然要尊重韓個人的想法。



國民黨今天下午召開中常會，李彥秀在會後轉述時受訪做出以上表示。



傳出有國民黨中評委擬在11月25日召開的中評會提案，請國民黨“立委”修正“立法院組織法”，讓“立法院長、副院長”可以擔任黨職，屆時韓國瑜就可望兼任黨職並參選國民黨主席。



李彥秀表示，尊重每一位黨內人士的意見，但“立法院”職權行使法應屬三黨“立委”溝通的層面，她並強調，無論在哪一個角色位子上，都可以看到韓國瑜發揮調和鼎鼐，而且藍軍非常支持韓國瑜，相信韓國瑜無論在哪一個角色上面，都可以發揮得很好，幫助國民黨出最多的力量。



有媒體另外詢問現任主席朱立倫最快何時宣布參選連任？



李彥秀表示，她不方便代表朱立倫回應，黨內各式各樣的選舉就是承擔責任，而且黨有相關機制，不論誰出來參選黨主席，只要符合資格，對黨內良性競爭都是好事。歡迎所有優秀的同志，對黨內未來有想法的人，只要符合資格者，都可以登記參選。