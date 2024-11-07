特朗普當選　陳文甲析對台灣5正5負影響

開南大學“國家暨區域發展研究中心”主任陳文甲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月7日電（記者 張穎齊）美國總統大選結果揭曉，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）勝選將重返執政。開南大學“國家暨區域發展研究中心”主任陳文甲接受中評社專訪分析，台美關係將面臨5個正面及5個負面影響，雖說對民進黨政府來說，可強化對大陸的制衡，但台灣將付出更多保護費的負擔成本，台灣會有些風險，不過他認為還是比民主黨拜登政府採取聯合民主同盟打擊中國，特朗普新政府將來得穩定些。



陳文甲表示，特朗普上任應會繼續側重貿易、科技，以維持美國經濟永續生存。面對美國經濟蕭條，以及中美貿易戰逐漸使美國經濟失衡，特朗普會想將原來的優勢產業都拉過來，所以會增加對中國課徵60%關稅，更說若大陸“進入台灣” 將提高徵150%到200%關稅，就是想遏制中國。特朗普會採單邊主義政策，聲稱會搞定俄烏、中東等戰爭，不會像美國現任民主黨總統拜登（Joe Biden）採多邊聯合日本、菲律賓、台灣等要對付中國大陸。特朗普執政，對於台海局勢、台灣的“國防”科技自主性，應會比拜登政府穩定些。



陳文甲，日本大阪商業大學地域政策學博士，現任開南大學董事會主任秘書兼“國家暨區域研究中心”主任、“國策研究院”資深顧問、政治大學國際事務學院兼任副教授、印太戰略智庫特別顧問。曾任開南大學國際企業學系暨研究所助理教授兼國際及兩岸事務處副處長、中山大學中國與亞太區域研究所兼任助理教授。

