包宗和語中評：特朗普什麼都可做 台變數大

台灣大學政治系名譽教授包宗和。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月7日電（記者 楊騰凱）美國共和黨總統候選人特朗普當選，台灣大學政治系名譽教授包宗和向中評社分析，在必要且符合美國利益時，美國是可以放棄盟友的，特別是特朗普執政之下，什麼事都可能做出來，所以特朗普上任後台灣要面對的變數就更大了。



包宗和指出，大家可以觀察特朗普如何對待烏克蘭，如果最後戰爭是在烏克蘭受屈辱的狀況下收場，這個教訓就很值得台灣借鏡，只要符合美國國家利益，那麼依照特朗普的個性，什麼事都可能做出來。



包宗和為美國密西根大學政治學碩士、德州大學奧斯汀校區政治學博士，曾任陸委會諮詢委員、國統會研究員、台灣大學副校長、台灣大學社科院院長、台灣大學政治系主任，現為台大政治系名譽教授。包宗和研究專長包括國際政治、外交決策、國際衝突。



包宗和表示，因為特朗普先前已經表達過他會盡快結束俄烏戰爭，也因為特朗普與俄羅斯總統普京兩人過去關係密切，所以美國與俄國的關係可能會獲得改善，假設美俄關係改善，對烏克蘭而言當然不是好事，烏克蘭領導人澤連斯基就會有更大的壓力需要結束戰爭。



包宗和指出，也因為俄國目前在戰爭當中已經有相當的既得利益，普京做出重大讓步的可能性不大，那麼假設特朗普要快速結束俄烏戰爭，美國對烏克蘭的援助勢必也會降低，而澤連斯基面對這樣的政治現實，要不要接受目前戰爭不利，部分土地被俄國佔領的情況，他所遭遇的壓力也會更大。

