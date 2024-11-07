社評：美國大變天　台灣迎來霸王級寒流

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北11月7日電（評論員 林淑玲）美國總統大選揭曉，共和黨特朗普重返白宮，世界情勢產生巨變。中美關係重新盤整，台海情勢也將產生質變。隨著特朗普選前多次提及“台灣若要美國保護，就得付保護費”、“台灣偷了美國的晶片生意”，以及“台灣軍費應該提高到GDP的10％”等，美國變天，民進黨將迎來史上最強霸王級寒流。



爭議纏身的特朗普能重返白宮有內政、外交、經濟等諸多因素，各方開始關注他的“交易性格”對中美關係影響、台海情勢的連動。值得注意的是特朗普對戰爭興趣不大，他競選期間曾表示，澤倫斯基根本不該讓俄烏戰爭發生，也曾宣示上任後將終止援助烏克蘭。意味著打了2年多的俄烏戰爭即將落幕，澤倫斯基下場很不妙。從這點可看到強調美國優先的特朗普和拜登政策截然不同，特朗普並不想打仗，尤其把美國納稅人的錢投入無底洞的戰場。再以此來觀察以烏克蘭為師，日日搞備戰的民進黨政府，應是很快就要踢到鐵板。



美國前國安顧問波頓（John Robert Bolton）2000年曾出書提到，特朗普總統任內曾指著辦公桌說這是中國，再指著筆尖稱這是台灣，似乎對台灣興趣缺缺，也暗指台灣無足輕重。對特朗普有近距離觀察的波頓今年10月接受英國廣播公司（BBC）節目HARDtalk訪問時更直言，特朗普若重返白宮，台灣可能會遭殃。把波頓的話對照特朗普日前提到台灣應交保護費給美國，以及晶片，邏輯完全是一貫的。

