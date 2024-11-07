施威全語中評：特朗普上台 中方有應對準備

《菱傳媒》董事長施威全。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月7日電（記者 方敬為）2024美國總統大選揭曉，共和黨候選人特朗普勝出。前陸委會主委辦公室主任、《菱傳媒》董事長施威全接受中評社訪問表示，特朗普捲土重來，國際情勢不確定性相對大，中國已今非昔比，很多應對措施都準備好了，也有籌碼在手。對台灣而言，所要承受的壓力會相對增加。



施威全，台灣大學建築與城鄉所碩士、倫敦大學伯貝克法律學校博士，在賴幸媛擔任陸委會主委時間擔任簡任秘書，曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、新北市經濟發展局長等職，現職為網路媒體《菱傳媒》董事長。



特朗普將重返白宮，對中美台關係有何影響？施威全表示，在中美關係上，按照特朗普過去執政的風格而言，以美國利益為優先，對中國發起貿易戰、科技戰是可以預期的方向，未來雙邊在經貿上的對壘，會再次影響國際經貿生態。但對中國的影響，將不如8年前特朗普第一個任期首次發起貿易戰的程度。



施威全說明，中國對比8年前，已今非昔比，很多應對措施都準備好了，也有籌碼在手。有了特朗普2016年對中國發動貿易戰及晶片禁令的經驗，中國已經做了某種程度的因應準備。在晶片方面，約略可區分成兩種，一種是與國安有關的高技術晶片；另一種就是一般商用晶片。

