陳文甲：歷任日相必須是親中立場　以利日本

開南大學“國家暨區域發展研究中心”主任陳文甲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月7日電（記者 張穎齊）日本首相石破茂甫上任，所屬的自民黨卻陷入政治獻金醜聞，眾議院大選大敗，政壇出現動盪。開南大學“國家暨區域發展研究中心”主任陳文甲接受中評社專訪分析，日本政壇動盪，充滿不確定性，但不太會影響台日關係，主要都還是取決於美國。目前日本與美國關係緊密，台灣也要靠美國，因此結構上不會出現太大改變。



石破茂10月1日當選日本首相、自民黨總裁，上任8天後即宣布解散國會，27日舉行眾議院大選，自民黨卻陷入政治獻金醜聞，即使加上傳統盟友公明黨的“自公聯盟，仍無法取得233席過半席次（總共465席、自公聯盟拿下215席）。反觀最大在野黨立憲民主及其他政黨均大有斬獲，石破茂雖預期中仍可留任，但也讓外界擔憂過去穩定的日本政壇會出現許多不確定性。



針對日本政壇動盪是否影響台日關係？陳文甲表示，台日之間的結構性關係非常緊密，不太會因誰上任日本首相或政壇動盪變化，而出現太大的台日改變，只有中美博弈下還比較有可能影響，因台日都取決於美國如何調動對日、對台等。台日有地緣戰略位置的連結，也有科技、經貿的連結，更有民主國家連線、民間友情等，因此不管是自公聯盟當家、還是其他政黨當家，台日關係都不會出現結構性改變。而美國雖由共和黨前總統特朗普（Donald Trump）勝選回鍋，美日台三角關係應也不會生變。



陳文甲，日本大阪商業大學地域政策學博士，現任開南大學董事會主任秘書兼“國家暨區域研究中心”主任、“國策研究院”資深顧問、政治大學國際事務學院兼任副教授、印太戰略智庫特別顧問。曾任開南大學國際企業學系暨研究所助理教授兼國際及兩岸事務處副處長、中山大學中國與亞太區域研究所兼任助理教授。

