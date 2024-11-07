黃介正：國民黨挺陸生訪台交流與馬英九一致

國民黨國際部主任、淡大戰略研究所教授黃介正接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月7日電（記者 張穎齊）馬英九再度邀請大陸學生組團訪台交流，中國國民黨日前保持沈默，引發馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑“國民黨愈走愈遠”。國民黨國際事務部主任、淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正接受中評社專訪指出，國民黨支持馬英九邀請陸生來台交流，政策與立場方向均一致，並沒有差異。國民黨派青年團去新加坡，是栽培未來接班的新世代，絕非國民黨對兩岸政策有改變。



馬英九基金會規劃邀請大陸7所大學共40名師生，於27日訪問台灣交流9天8夜，包括曾獲得2016里約奧運及2020東京奧運男子單打桌球冠軍馬龍，以及就讀清華大學的2020東京奧運射擊冠軍楊倩，送陸委會審核中。國民黨中央對此事反應遭疑不夠積極。黨主席朱立倫則在6日表示，誠摯歡迎兩岸青年交流、深化兩岸關係。



馬英九邀陸生團訪台，但國民黨中央則組青年團赴新加坡交流，受到矚目。黃介正強調，在降低兩岸敵意的基礎情況上，國民黨中央與馬英九基金會並無差別，此次國民黨派青年團去新加坡，是為栽培年輕人接軌國際社會，培育將來的年輕接班梯次，無關乎兩岸立場出現變化。



黃介正向中評社說，國民黨副主席夏立言也曾帶國民黨青年去大陸交流，雖說國民黨已有一段時間未執政，但心態上是不斷地栽培未來接班的年輕世代，這是國民黨必須做、也一直在做的。國民黨中央與馬英九在兩岸青年交流的政策方向立場上均是一致。



對於國民黨的兩岸政策如何持續一致？黃介正說，國民黨、朱立倫一直堅持強調兼顧防衛（Defense）與對話（Dialogue）並行的2D戰略，除了增加“國防”實力、軍事嚇阻能力外，也要維持兩岸溝通交流，同時有能力加強“國家”防衛、又能與大陸接觸，這才是符合台灣利益，朱立倫已講了2年半這樣的主張，都會繼續維持。雖說美國共和黨前總統特朗普（Donald Trump）6日當選將回鍋，但相信兩岸都熟讀《孫子兵法》，應不太輕易打起來。

