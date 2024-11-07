丁仁方：特朗普不確定性高　台灣要戴緊鋼盔

台灣崑山科技大學副校長丁仁方。（中評社 資料照） 中評社高雄11月7日電（記者 蔣繼平）2024美國總統大選揭曉，共和黨特朗普將重掌白宮。台灣崑山科技大學副校長丁仁方接受中評社訪問表示，特朗普雖然大方向維持孤立主義、善變的商人性格，但他認為會比第一任有更多的“衝動”不確定性，雖然續打台灣牌，但“短期操作獲利了結”的談判操作對台灣長期不利，賴政府要建立管道，更要戴緊鋼盔，因為台灣未來要自己承擔很多責任。



丁仁方，南台灣兩岸關係研究學會理事長，台灣大學政治學系學士、碩士，美國匹茲堡大學公共政策與分析博士。歷任成功大學政治經濟研究所所長、政治系主任、公共事務研究中心主任，今年從成大退休，擔任崑山科技大學副校長。



丁仁方表示，特朗普重回白宮的第二任期，應該會比第一任更衝動，媒體曾披露特朗普78歲高齡、有退化跡象，如果第二任期內遭遇到挫折，會更容易造成衝動，這未必是好事，他認為特朗普的衝動性格在第二任期裡面，會對國際情勢引起比較多困擾，純粹是個性問題使然。



丁仁方表示，特朗普選前提出的台灣要負擔GDP10%的軍費，台灣2025年“國防”預算編列數約佔GDP 2.45%，如果拉高到GDP10%，約新台幣2兆6410億元，比台灣一年總預算規模2.1兆還高，光這一點台灣政府根本不可能達到；另外，特朗普喊的“台灣偷走美國晶片生意”這點，到底由台積電承擔或由政府承擔？還不清楚。但目前提出的說法，對兩岸、對台灣都會有壓力。

