特朗普重返白宮　賴正鎰：對台將有四大改變

全台商總榮譽理事長賴正鎰。（中評社 資料照） 中評社台北11月7日電／針對美國前總統特朗普（Donald Trump）贏得2024美國大選，全台商業總會榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰6日表示，特朗普再度當選，可能會影響台灣四大面向，包括台積電設廠技術、台灣是否要買更多武器來繳保護費、台灣出口貿易關稅提高及台幣升值、台灣會否被當政治籌碼。他提醒民進黨政府應要預做因應。



賴正鎰說，特朗普之前說台灣偷了美國的晶片技術，因此將來特朗普勢必會要求台積電將更多生產線拉到美國，這可能就會使台積電在台灣的工作機會減少，尤其是台積電佔台股指數的權比高達30％至40％，是否有可能會影響後續台股表現，有待觀察。



賴正鎰指出，特朗普在選舉期間曾說“台灣必須要繳保護費，必須要將‘國防’預算增加到GDP的10％”，若以目前“行政院”編列2025年“國防”預算編列數新台幣6470億元，占GDP的2.45%，要增加到10%，就得高達2.6兆元，很可能會排擠其他預算。



賴正鎰認為，特朗普這次的競選主軸是“讓美國再次偉大”，其主張的經濟政策是低稅率、低利率、高關稅，特朗普認為大陸與歐洲國家低價傾銷到美國，搶了美國人的工作機會，所以就要對更多國家開徵高關稅，若要擺脫關稅，就要到美國建廠並聘用美國工人，這也都會對各出口國家造成影響。



賴正鎰表示，台灣以出口為導向，若特朗普要提高關稅、增加製造出口，勢必會讓美元貶值，他預估台幣會升值到約28元左右，政府必須預作因應準備。



賴正鎰說，最後是要避免台灣成為中美關係談判的籌碼或棋子，對兩岸增加更多不穩定性，甚至可能會更加動盪不安，屆時外資到台灣投資意願降低，甚至不敢來台灣投資，這對台灣經濟絕對會有很大的影響。



