台官方：統促黨嚴重危害“國安”將聲請解散

台“內政部長”劉世芳。（中評社 資料照） 中評社台北11月6日電／台“內政部”6日發出新聞稿表示，統促黨“系統性、組織性為中國在台發展組織、接受中國資助介入選舉、破壞治安及社會秩序、侵害人民集會權利”，顯有危害自由民主“憲政”秩序情形，將依政黨法查處，掌握事證聲請“憲法”法庭解散。



統促黨主席張馥堂回應指出，上百人犯罪就該去抓那些人，“個人造業應個人擔”、“‘內政部’憑什麼註銷我們？”打算將提訴願抗爭到底。



台灣嘉義地檢署日前依反滲透法等起訴，中華統一促進黨中央委員張孟崇及妻子洪女等2人，理由為從2011年起收受中國新台幣7400萬元資助，為特定公投議題、罷免對象、候選人、政黨大肆宣傳。



台“內政部”說，統促黨所涉犯罪型態廣泛，遍及危害“國家安全”、社會秩序、妨害選舉、組織暴力、槍砲彈藥等罪，其中違反“國家安全”法案件5件、反滲透法1件、“總統”“副總統”選舉罷免法1件、台灣地區與大陸地區人民關係條例1件，共計8案，11人；2010年至2024年間，各警察機關以“治平專案”，查獲統促黨員涉違反刑法、社會秩序維護法及組織犯罪防制條例有關殺人、強盜、跨國人口販運、傷害、聚眾鬥毆、妨害自由、恐嚇取財、妨害公務等罪，高達134人。



台“內政部”指出，統促黨系統性、組織性犯罪，已嚴重危害“國家安全”、社會穩定及選舉公正性，“憲法”雖保障人民有組織政黨的自由，但政黨的組織及運作應符合民主原則，並以維護自由民主“憲政”秩序為要旨。依“憲法”增修條文及政黨法規定，政黨目的或其行為，危害“中華民國”的存在或自由民主“憲政”秩序者為“違憲”，主管機關得聲請“司法院”“憲法”法庭解散。