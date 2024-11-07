中評關注：陳其邁將成綠營新共主？

陳其邁有可能成為民進黨下一位共主？（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月7日電（記者 黃筱筠）高雄市長陳其邁昨天北上“立法院”出席《財政收支劃分法》修法，原本要替高雄爭取補助經費，但審查程序卻3分鐘結束，讓陳其邁沒得發言。會後民進黨團陪同陳其邁並對財劃法修法召開記者會。這場記者會有跨黨派近40位“立委”出席，記者會結束後，有些跨黨派“立委”還來找陳其邁合照，整個氣氛就像是綠營下一位共主。



賴清德從當選到上任以來，許多用人遭到外界，甚至黨內質疑。從“閣員”幾乎都是“親賴”、“台南幫”或是賴好兄弟、“總統府”秘書長潘孟安推薦的人。因此，在公佈“閣員”名單時，就已經遭到一波質疑，黨內非親賴的人，心裡頗不是滋味。最近又是一波公股集團、企業或是銀行等人事更迭，黨內茶壺裡的風暴，更赤裸裸上演。



陳其邁是民進黨接班梯隊放眼過去數一數二大咖，畢竟新潮流且親近蔡英文的前“行政院副院長”鄭文燦有弊案在身，政治上已沒有前景。而陳其邁高雄市長將在2026年到任，未來是否會往更高層樓？有人認為陳其邁可能被賴清德延攬成為“行政院長”人選，接替卓榮泰。



陳其邁若可能成為綠營下一位共主，可能有幾個原因。首先是，賴清德人事佈局，多以親賴人事為主，黨內非賴派系的不滿一定會持續累積，陳有機會凝聚對賴不滿的勢力。第二，陳其邁在黨內人緣還不錯，加上過去與蔡英文關係好，一開始從政是親近陳水扁“正義連線”，在扁勢力上也有其影響力。第三，陳其邁個性上比叫低調，若要累積政治勢力，必須要在賴清德執政時不得罪，最好不能成為賴連任的路障。目前做好高雄市長工作，不要太過鋒芒畢露，就是最好方式，才能好好累積政治能量往上走，成為下一位綠營共主。



但目前黨內“正國會”派系領導者林佳龍，也正在累積自己的政治勢力，想要成為綠營下一位共主。因日前美國大選期間，賴清德無法出訪“邦交”國，林佳龍日前代表賴清德率祝賀團，前往“邦交”國聖文森及格瑞那丁將於27日慶祝獨立45周年。林當時還發文除了聖文森，並將訪問瓜地馬拉、聖露西亞、貝里斯與聖克里斯多福及尼維斯四國。



“正國會”目前也選擇與賴清德合作，黨秘書長林右昌就是“正國會”，任用林佳龍擔任外交工作，林可趁機累積對外經驗。加上2026縣市長選舉，“正國會”也可能有一席之地發揮，在“正國會”勢力累積之下，林佳龍也是有機會成為綠營另一位共主。