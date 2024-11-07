劉德海：台灣如果聰明 就趕緊改善兩岸關係

劉德海。（中評社 資料照） 中評社台北11月7日電（記者 黃筱筠）美國總統大選共和黨特朗普確定當選，台灣政治大學外交系兼任教授劉德海接受中評社訪問表示，特朗普當選中美關係可能朝向好的方向發展。當中美關係有變化時，賴清德應該試著改善兩岸關係，現在馬英九球都做好，民進黨就好好接待馬龍，“如果不讓馬龍來，就更笨了，給你機會你不要嗎？”民進黨政府再不展現務實，不排除當中國大陸給美國龐大利益，美國就會把台灣推到談判桌上，那就嚴重了。



劉德海指出，特斯拉執行長馬斯克這次幫忙特朗普助選是關鍵因素，在中國投資最成功就是馬斯克的特斯拉。當然一開始中美關係不會馬上好，但是可能會慢慢改善。希望中國改善美國就業問題，或是中國幫忙美國蓋高鐵，可連帶提供美國就業機會。



劉德海認為，中美關係若逐漸改善，台灣就要小心應對，建議賴清德要改善兩岸關係。馬英九基金會邀請大陸學生11月底訪台，“球都做好了”，訪團成員有就讀北京體育大學的2016里約奧運、2020東京奧運男子單打桌球冠軍馬龍。民進黨就好好接待馬龍，“不給他來就更笨了”，給你機會你不要嗎？



劉德海說，賴清德不是說自己務實嗎？但是至今沒有看到務實，對內對外都對抗，再不展現務實，不排除中國大陸給美國龐大利益，要求美國把台灣推到談判桌上就嚴重了。“民進黨聰明就自己上桌，至少有談判籌碼，等到美國押著你去談，就是中國大陸開價，你簽字就好”。

