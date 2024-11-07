張其祿：特朗普怎處理烏克蘭　值得台灣看看

台灣中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿。（中評社 資料照） 中評社高雄11月7日電（記者 蔣繼平）美國總統大選揭曉，共和黨特朗普將重掌白宮。台灣中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿接受中評社訪問表示，特朗普這次不同在於把“博弈”去掉了價值同盟，台灣的挑戰是不能再依賴過去認為有價值同盟，或是認為台灣只要跟著美國同一邊就一定“安了”，那就要問賴政府“國安”團隊如何因應。此外，特朗普會怎麼處理烏克蘭，真的值得台灣好好看一看。



張其祿是美國南加州大學公共行政學博士，曾任台灣中山大學社會科學院院長、政治經濟系主任、高雄市政府研究發展考核委員會委員（2017年到2020年）、台灣民眾黨不分區“立委”、民眾黨智庫總召，2024卸任“立委”後未參與民眾黨任何黨職，現為中山大學政治經濟學系特聘教授。



張其祿表示，特朗普勝選這件事本來就有跡可循，但台灣執政黨這邊感覺上一開始都比較不願意面對這個事實，屬於單向押寶的型態還是比較重，一直期待民主黨能夠贏，但是問題在於，特朗普很明確是保護主義、現實主義的概念，國際政治上會改弦易轍蠻多，包括在區域政經、軍事同盟等關係，相信都會改變蠻大。



特朗普曾說要把俄烏戰爭結束，台海之間要向台灣收保護費等，張其祿表示，會讓人覺得，台灣“國安”因應劇本其實是顯得比較薄弱，一廂情願希望朝拜登推動的集體同盟的方式來對抗中俄威脅，但特朗普一定不是走這一套，甚至充分發揮商人特性，沒有順應民主價值，以美國利益最大化的基礎上做所有的事情。



與特朗普第一任相比，全球對抗情勢是升高的，張其祿表示，俄烏戰爭、以哈戰爭，台灣、中國、朝鮮等因素，特朗普也會說要個別談，衝擊、鬆動民主國家的價值同盟穩定性，談的過程也變成討價還價，沒有終極目標或意識形態在背後，只看利益所在，可瞬間收手，也可藉同盟來提高籌碼，全世界都面臨不確定性。

