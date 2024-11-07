吳崇涵：特朗普會讓台灣單押美國的風險驟升

政治大學外交系教授兼系主任吳崇涵。（中評社資料照） 中評社台北11月7日電（記者 張嘉文）美國共和黨總統候選人、前總統特朗普宣布勝選，即將重返白宮。政治大學外交系主任吳崇涵向中評社表示，特朗普的商人性格有機會讓美中之間談的空間變大，這情況下，就會讓目前單押美國一方的台灣變得相當尷尬，當美中談判遇到困難時，可能會被特朗普當成籌碼來用。



吳崇涵強調，因為現在主政的“賴政府”沒辦法進行避險的安排，譬如改善兩岸關係等等，反而是只抗中不避險，這就變成單押美國後，遇到特朗普的回任，接下來面的風險會更大，特朗普的不按牌理出牌，會讓台灣面對的風險提高很多。



吳崇涵，美國紐約大學政治學碩士，南卡羅萊納大學政治學博士。曾任北京師範大學與香港浸會大學聯合國際學院政府與國際關係系助理教授，現任政治大學外交系教授兼系主任，專長為國際安全、國際衝突、避險策略、亞洲區域政治與政治學統計方法。



針對特朗普贏得美國大選的相關效應，吳崇涵接受中評社訪問時表示，特朗普第一次執政時，充分顯示其商人性格，即在商言商、務實精準的重商策略，搭配“負面積極型人格”，即沒耐心、重視權力、不喜歡旁人指導、只要服從等，都讓接下來的中國大陸甚至是台灣，都必須要有所策略應對。



特朗普接下來對中國大陸的策略，吳崇涵認為，以關稅為主的貿易保護主義，就是特朗普的最大武器，所以在對中貿易政策上，未來仍還是以“美國優先”為主要精神，並且透過雙邊談判，逼迫人民幣升值，縮小對美貿易逆差。



吳崇涵說，特朗普不會訴諸雙贏，而是美國獨贏，這類型的政策走向，只注重相對立得而非絕對利得，與國際關係中的現實主義論述不謀而合。

