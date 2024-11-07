特朗普下手更重！郭正亮示警：不只台積電

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北11月7日電／2024美國總統大選揭曉，共和黨候選人特朗普勝出，特朗普之前說台灣偷了美國的晶片技術。對此，前“立委”郭正亮6日在政論節目表示，台灣半導體跟人工智能供應鏈去美國，這是拜登政府的白皮書，兩黨對此有共識，差別只是特朗普下手會更重。有報告指出，美國認為到2030年，半導體的製造要佔全球20%才安心，如果不用這種強制的作為逼台灣去，最多10%。而且是連動的，日月光、聯發科都會被點名。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮6日在政論節目《大新聞大爆卦》被問到，美國把台積電搬走、產業鏈拿走，趨勢是否避不了？郭正亮說，特朗普會做一些大的動作。比如說，欸，不然你來跟Intel合併好不好？他們現在不是算到AMD那邊？



蔡正元則強調，那我們台積電就慘啦！更何況三星現在根本去不了？三星今年狀況差！Intel又要倒了？



郭正亮強調，而且三星那個記憶晶片，沒有台積電重要；台積電這個邏輯晶片，就是CPU，是最重要的！這個真的很麻煩。



“而且這個連動的，我覺得台灣的大廠都會被點名！”郭正亮指出，比如說日月光，封測當然也要！然後聯發科，可能都會被點名。



蔡正元表示，“所以我說啊，他的小人招數會很多！我覺得賴清德應付不來的。”郭正亮說，這個所謂的半導體跟人工智能供應鏈要去美國，是拜登政府的白皮書，他們兩黨是有共識的。是特朗普下手會更重！是這樣。



蔡正元說，所以重點不在關稅。郭正亮表示，對對對。