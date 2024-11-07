開“國安會議”談美大選？林佳龍：沒特別召開

林佳龍接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月7日電（記者 黃筱筠）美國總統大選確定由特朗普當選，大家關注美中台三方關係發展。台“外交部長”林佳龍今天出席委員會報告時非常低調，刻意在會議開會時間9點才現身。對於賴清德是否試圖與特朗普通話以及保護費等議題都低調不回應。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”林佳龍、大陸委員會報告“美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響”，並備質詢。



至於昨天是否召開“國安會議”因應美國大選？林佳龍表示，我們都有例行性會議，沒有特別召開。



“總統府”一早也澄清，有關特定媒體報導，賴清德試圖與美國總統當選人進行通話一事，“總統府”發言人郭雅慧指出，相關報導與事實並不相符，賴清德已請台灣駐美代表處向美國總統當選人特朗普（Donald Trump）、副總統當選人范斯（J.D. Vance）轉致賀函表達祝賀，並無所謂尋求通話致賀安排。遺憾該媒體在報導刊出前並未向“總統府”進行詳實查證，致出現錯誤內容，呼籲報導前應妥為查證。而賴清德除向兩位當選人祝賀勝選外，也表達期待在台美緊密友好夥伴關係的基礎上，進一步強化未來與特朗普政府的合作。



林佳龍在會議中報告提及，美中競爭格局以及美國跨黨派對台支持均延續，不因美國大選結果而改變。台美關係以《台灣關係法》及“六項保證”為基礎，長期以來獲得美國跨黨派及跨政府的大力支持。相信在美國新任總統特朗普上任後，美國對台灣的支持也將延續。