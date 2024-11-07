林正義：特朗普回任　美中優先處理經貿關稅

中研院歐美研究所研究員林正義。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月7日電（記者 張嘉文）美國總統大選揭曉，共和黨總統候選人特朗普勝選將重返執政，政治大學國際關係研究中心今天舉辦座談會探討國際、中美和兩岸關係接下來的發展走向。負責主持的政大政治系、東亞所特聘教授寇健文表示，特朗普的勝選影響國際局勢非常深遠，未來美中在科技、貿易和軍事上的競爭態勢不變，各自戰略可能仍以維持優勢為主。



“中央研究院”歐美研究所研究員、前陸委會副主委林正義則表示，美中關係當然是接下來最重要的部分，其中台灣議題可能還是美中之間的小議題，特朗普回任，美中接下來優先要處理的會是經貿關稅議題。



政治大學國際關係研究中心7日在政大國關中心國際會議廳舉辦“2024年美國總統大選系列活動之二－解析美國總統大選後國內外發展走向”座談會，由政大政治系、東亞所特聘教授兼國際關係研究中心合聘研究員寇健文主持，包括政大國關中心兼任研究員嚴震生、袁易，台灣大學政治系教授張登及、“中央研究院”歐美研究所研究員林正義、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正等人與談。



林正義在會中表示，未來四年特朗普的保守立場，會不會帶來外交政策出現孤立主義傾向，這很可能出現，而中東和烏克蘭戰爭可能在特朗普上任後很快會告一段落，除非歐洲可以取代美國提供源源不絕彈藥給烏克蘭，否則烏克蘭顯然會面臨現實上必須採取的妥協途徑。