袁易：特朗普讓美國再次偉大背後有三派

政大國關中心兼任研究員袁易。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月7日電（記者 楊騰凱）美國共和黨總統候選人特朗普當選，政治大學國際關係研究中心兼任研究員袁易今日在政治大學國關中心舉辦的座談會上表示，特朗普“讓美國再次偉大”的運動背後有三派人，包括“克制派”，主張對外用兵要克制。第二是“優先派”，他們認為美國最重要的對手是中國。第三派人則主張要確保美國在全球的領先地位。



袁易指出，第二派人“優先派”最有看頭，他們認為需要確認中國大陸在美國全球戰略當中有優先地位，所以快速結束俄烏戰爭是重中之重，要從歐洲甚至是中東撤退。



政治大學國際關係研究中心今日舉辦“解析美國總統大選後國內外發展走向”座談會，由政治大學東亞所特聘教授寇健文主持，政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生、台灣大學政治系教授張登及、“中研院”歐美研究所研究員林正義、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、政治大學國際關係研究中心兼任研究員袁易出席與談。



袁易表示，他離開美國30年了，美國政黨政治已經超出了以前教科書的內容，在文化特質方面，自己長期讀《紐約時報》，朋友告訴他，這份報紙已經無法反映美國的現況。自己很納悶，因為這份報紙一直是代表美國精英的想法。不過因為美國的草根政治有很大的變化，主要是精英走的路與普羅大眾分歧越來越大。這次特朗普當選，是過去草根的聲音被精英踐踏的狀況出現反轉，美國的精神風貌有很明顯的改變。



袁易指出，美國過去30年裡面，自由派政治勢力引領的風潮，把美國社會帶到前所未有的混亂，連美國自己人，至少共和黨這幫人受不了了，這是美國這次選民要求轉變的文化動力。美國草根人民對民主黨長期當家的建制派精英做出翻轉，特朗普第一任沒機會清掃華府智庫，接下來要看他這次任期有無可能對這幫人帶來衝擊。



袁易表示，大家最關切特朗普上任後會以什麼樣的精神風貌掌舵美國全球角色，特朗普“讓美國再次偉大”的運動群體有三派人，這幫人在新政府會起什麼作用？第一派“克制派”主張在美國保持勢力，在國外使用軍事力量要克制。第二派“優先派”，他們這派最有看頭，因為他們認為美國最重要的對手就是中國大陸，需要確認中國大陸在美國全球戰略有優先地位，所以快速結束俄烏戰爭是重中之重，要從歐洲甚至是中東撤退。至於第三派人則認為，美國需要在全球保持領先地位。



袁易指出，從明年開始，我們會看到美國政治會以一套新姿態出現，大家拭目以待。