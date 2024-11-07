郭正亮：美共和黨有很多人對民進黨有意見

前綠委郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北11月7日電／美國共和黨總統候選人特朗普贏得大選，將重返白宮。前“立委”郭正亮6日表示，最近幾天碰到旅美學者翁履中，翁跟共和黨的幕僚是比較熟的，他提到共和黨的幕僚和民進黨關係非常生疏。民進黨的關係都是民主黨，共和黨那邊有很多人對民進黨有意見。



郭正亮6日在中天節目《綠也掀桌》中指出，“我最近幾天碰到旅美學者翁履中，他跟共和黨的幕僚是比較熟的。他就跟我講共和黨的幕僚，和民進黨關係非常生疏，民進黨的關係都是民主黨，共和黨那邊有很多人對民進黨有意見，有意見的意思是你都玩假的”。郭正亮接著說，共和黨是主張抗中，他們認為民進黨抗中是玩假的，都是為了選舉，他們很有意見。



郭正亮分析，特朗普當選，中國大陸有兩種意見，第一種就是貿易戰，肯定會造成出口的衝擊，他們認為這個避免不了。而且特朗普的貿易戰不只針對中國大陸，他還會針對中國大陸經由第三地的出口，所以墨西哥第一個倒大楣，那接下來會不會清算東南亞？如果真的這樣幹，中國大陸的出口產業真的會受影響。



郭正亮接著說，第二個就是中國大陸覺得特朗普都是玩真的，拜登都是虛晃一招。拜登的多邊聯盟是他們不喜歡的，特朗普不搞這套，這部分是大陸樂見的。而且目前有一些跡象了，日本、英國、印度已經鬆動，開始回頭跟大陸做生意。特朗普與盟邦關係會鬆動。



郭正亮預判，2025年特朗普執政的第一年，中美就會衝突不斷。2026就開始做交易，為什麼是這樣？因為2027是很敏感的一年，民進黨賴清德要競選大位連任，特朗普一定看得到。特朗普有個優點，他不對外發動戰爭。大陸要求美國不要只是“不支持台獨”，而是要“反對“台獨”，拜登不接受但特朗普可能會接受，就是不給台灣國際空間，這對賴清德來說就是很大的挫折。