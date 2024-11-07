郭智輝：特朗普當選　大陸台商需特別注意

郭智輝接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月7日電(記者 俞敦平)美國總統選舉結果昨日出爐，特朗普再度當選引發外界對台灣經濟可能受到的影響擔憂。台“經濟部長”郭智輝今日在“立法院”受訪時指出，儘管部分美國政策可能增加台灣的關稅壓力，但影響預期不會過於劇烈。然而，對於台商在中國大陸的經營將面臨較大挑戰，政府也將密切關注特朗普政策的後續發展，並強調台灣已有應變措施。



郭智輝表示，美國新當選總統特朗普的政策可能會對全球貿易產生影響，台灣產業也在影響範圍內。然而，他強調，儘管特朗普政府可能調整關稅政策並將台灣部分產品的關稅提高約10%，對台灣產業的影響仍相對有限。他指出，這類關稅調整不僅針對台灣，屬於全面性調整，因此不會對台灣本土產業產生特別大的衝擊。



不過，郭智輝也提到，對於台商在中國大陸的經營環境可能帶來更多挑戰，尤其是中國大陸製產品若被課以高達60%的關稅，將直接影響到在當地設廠的台商。他建議台商密切注意政策變動，以便迅速應對。



此外，針對晶片製造業者面臨的美國擴大限制，外界普遍關注台積電的2奈米製程是否將被要求加速轉移至美國設廠。郭智輝指出，台灣目前擁有嚴格的技術保護法規，根據現行法令，先進製程技術在短期內尚無法輕易移出國外。對於市場擔憂美國在晶片法案上的限制可能掏空台灣產業，他強調，美國法案受惠者不僅僅是台積電，還包括Intel等多家國際企業。因此，任何政策都將以市場需求為依歸，不會單方面對某個國家或企業特別傾斜。



最後，針對特朗普再度當選後的經濟政策挑戰，郭智輝表示，“經濟部”已建立多重應變方案，無論新政策的方向如何變動，政府都將確保台灣經濟穩健發展。他強調，台灣在過去幾年已積極推動供應鏈重組，並持續加強海外布局，確保台灣經濟及產業競爭力不受單一政策影響過深。