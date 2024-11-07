葉耀元：特朗普完全執政　不見得什麼都能做

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授兼系主任葉耀元。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月7日電（記者 鄭羿菲）針對美國總統當選人特朗普（Donald Trump）將重返白宮，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授兼系主任葉耀元7日在“國策研究院”舉辦的座談上表示，即便共和黨在參眾兩院拿下多數，未來不見得特朗普要做什麼就能做什麼，因為每個區域的選民利益都不同，意見也不一定相同。



葉耀元指出，此次美國大選最令人驚訝的是7個搖擺州特朗普全拿，主要原因是民主黨沒做到過去照顧勞工的承諾，這些鐵鏽都轉移成特朗普的票。未來的選舉對民主黨的挑戰會很嚴峻。特朗普現在除了吸收右派精英外，又吸引到社會基層藍領勞工，與過去精英階層支持共和黨、勞工階級支持民主黨不同，民主黨只能往中間靠去吸引中間選民。



葉耀元強調，此次美國大選的競爭性、膠著度都非常高，參議院共和黨拿下多數，按照現在的投票趨勢推估，共和黨也很可能在眾議院拿下多數，形成共和黨完全執政的態勢。不過，特朗普執政推動政策會否順利還得觀察，因美國政黨是比較分散的，不見得特朗普要做什麼就能做什麼，每個州、每個區域的選民利益都不同，意見也不一定相同，這是美國民主制度的特色。



至於美國副總統賀錦麗（Kamala Harris ）為何會輸？葉耀元說，在9月的“總統”辯論會後，賀錦麗領先特朗普約5%，但後續卻無法維持這樣的優勢，賀錦麗後續的表現與言行舉止，都不像在辯論會上講得頭頭是道，接受媒體專訪時，很多問題也都選擇性的不回答，或是內容相對空洞，看起來不是一個很有信心的候選人，這對賀錦麗相對不利。