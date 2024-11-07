台偷走美晶片生意？林佳龍：會當回事理解

林佳龍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月7日電（記者 黃筱筠）美國總統當選人特朗普大選期間曾提出要台灣交“保護費”，並指台灣偷走美國晶片生意，有台灣官員則稱這是選舉語言。“外交部長”林佳龍今天表示，當特朗普當選之後，這就不只是選舉語言，因為政見也是對選民的承諾，可能會落實為政策。特朗普得到很大民意支持，我們要當一回事，認真來理解他政策背後的民意基礎。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”林佳龍、大陸委員會報告“美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響”，並備質詢。



民進黨“立委”林楚茵質詢提到，特朗普曾說“台灣偷走美國的晶片生意”，“外交部”政務次長吳志中則表示，選舉語言本來就很多。而“國發會主委”劉鏡清也有類似評論。“國安局長”蔡明彥也說，選舉期間各種說明，不見得會成為政策。



林佳龍答覆說，特朗普當選之後，這就不只是選舉語言，因為政見也是對選民的承諾，可能會落實為政策。但是用“孤立主義”形如特朗普的路線是不太精確，他比較屬於“保護主義”。他其實也是需要藉由全球來幫助美國偉大，台灣就是可以幫助美國偉大，他覺得這個就是夥伴關係。未來要讓美國偉大，台灣也很偉大。