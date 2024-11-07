特朗普來了　左正東：可注意馬斯克企業佈局

左正東認為馬斯克的企業王國和產業鏈佈局，可以提供一些線索，讓台灣儘早準備。（左正東臉書） 中評社台北11月7日電／共和黨特朗普贏得美國總統大選。台灣大學政治系教授左正東分析指出，由於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）選前祭出“註冊連署即給獎”等措施，刺激不少搖擺州選民提早投票；特朗普勝選馬斯克貢獻甚多。馬斯克企業王國和產業鏈佈局，應該可以提供一些線索，讓台灣儘早準備。



特朗普在勝選演說中大讚馬斯克，說他是偉大天才。



左正東6日在臉書發文表示，“這次特朗普獲勝，馬斯克貢獻甚多”。除了用上億美元贊助的政治行動委員會，最後兩週提供註冊連署即給獎的鼓勵，帶動搖擺州的提早投票率，在賓州尤其顯著。十月底，賓州的提早投票選民中，共和黨選民的比率比四年前要高出10%。馬斯克在X上的宣傳，立刻有2000多萬網民瀏覽，進一步鼓舞共和黨選民的投票意願。



左正東指出，選前特朗普已經預告馬斯克未來要扮演重要角色，包括成立政府效能部（Department of Government Efficiency），刪減兩兆美元的政府預算，這形同將美國政府現有業務縮減三分之一。如果落實，恐怕要比美國前總統雷根（Ronald Reagan）時代的小政府還要驚人。



左正東說道，看過去特朗普的發言，很多台灣民眾很擔心特朗普會要求台灣把半導體生產搬到美國，但要瞭解特朗普政府會採取那些作法，大家仍如霧裡看花。左正東認為既然馬斯克會扮演重要角色，他的企業王國和產業鏈佈局，應該可以提供一些線索，讓台灣儘早準備。



左正東透露，昨日下午上節目時想到這樣的線索，馬上看到一則Space X要求供應商把生產從台灣遷出。自己的想法找到證據，不免有點驕傲。但想到有些高技術工作要遷出台灣，以及往後可能出現的產業遷徙壓力，實在沒有任何開心之處。



