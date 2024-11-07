郭智輝：台擴展經貿空間　力爭加入CPTPP

郭智輝報告台灣當前經貿情勢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月7日電(記者 俞敦平)針對台灣推動加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的進展與策略，台“經濟部長”郭智輝今日於“立法院”經濟委員會表示，台灣經濟發展穩定，面對美中衝突與全球貿易保護主義抬頭，台灣持續拓展海外市場，並積極與多國強化供應鏈合作，推動高標準的國際經貿協定，強化台灣經貿體制，期望儘速完成加入CPTPP的相關程序。



郭智輝首先指出，儘管全球經濟面臨中東地緣政治緊張與美中貿易衝突等挑戰，國際機構預測2024年全球經濟成長率可達2.7%，而台灣的經濟增長預測亦高達3.9%，顯示台灣經濟穩定成長。



郭智輝接著表示，台灣的半導體與資訊供應鏈持續穩定發展，大型科技企業加強投資技術創新，推動台灣出口動能。此外，“經濟部”運用既有的國際交流管道，積極拓展與歐美及新南向國家的合作，以強化供應鏈鏈結。例如，在馬來西亞設立台灣專區，展示台灣特色產品，未來計劃在美國、加拿大推廣台灣食品與餐飲，提升台灣品牌的國際能見度。



在推動加入CPTPP方面，郭智輝強調，台灣已於今年9月正式申請加入，並由“行政院”經貿談判辦公室統籌規劃，“經濟部”與相關部會全力配合，以符合CPTPP的高標準規範。CPTPP成員國依據共識原則評估申請國資格，並要求申請國須具備遵守貿易承諾的良好紀錄。政府已完成相關法規調整，積極透過多方管道遊說CPTPP成員，以彰顯台灣加入CPTPP的決心與條件。