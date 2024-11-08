尹麗喬：美國中下層過得很苦　最在乎經濟

美國哈佛大學費正清中國研究中心研究員尹麗喬。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月8日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普將重返執政。美國哈佛大學費正清中國研究中心研究員尹麗喬7日出席“國策研究院”文教基金會座談會表示，特朗普內部將會有2個派系，其一是要在中美競爭一定要贏的一派，其二則是講求權力平衡，至於對於台灣，端看台灣有沒有價值？若有則挺，否則將會調整支持力道。



尹麗喬表示，他認同特朗普政府應是挺台，不過特朗普新團隊內部可能會稍微有派系分布情形。其一是以美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）為首，強調要中美競爭、民主價值，認為一定要勝過中國大陸，所以要支持台灣；並認為美國一定要幫助烏克蘭面對俄羅斯。



尹麗喬說，其二是以共和黨副總統當選人范斯（J. D. Vance）為代表，講求中美競爭要權力平衡，美國國力與中國相比，美國相對出現衰退，中國正在崛起，也認為台灣很重要，可降低對烏克蘭的支持力道，轉向到印太地區，當然也會對台灣進行精算，台灣若很有價值會，那會更多力道支持台灣，若台灣在價值方面有問題，則會調整支持力道。



回到美國選舉結果，尹麗喬指出，這次特朗普當選，民主黨很多人都崩潰，之前民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）一直認為墮胎議題可當選舉主軸，以為能調動選民的支持，在關鍵搖擺州、甚至是共和黨票倉都能逆轉勝，擁有郊區、女性權益議題的票源，結果效率不彰，特朗普居然在女性選民支持都比2020有所提升，特朗普更在年輕男性選票大有斬獲。



他指出，民主黨過度操作性別議題，結果自傷選票，民主黨路線偏左，選後要花一段時間經歷去想想未來的下一步，可能要朝向中間去移動。另外賀錦麗的募款其實是勝過特朗普，時間也算充裕，在各大搖擺州也有組建非常綿密的網，但核心問題在於，催出來的票竟然很多都是挺特朗普。

