憂心特朗普當選？張啟楷質詢吳志中說法

吳志中接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月7日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨籍“立委”張啟楷今日在“立法院”經濟委員會質詢台“外交部次長”吳志中，針對吳志中在美國總統選舉期間發言引發爭議的憂心說與特朗普可能棄台說進行提問。吳志中強調，他的言論並非正式受訪，而是在一場非正式聊天中，部分內容被媒體誤解後報導。吳志中解釋，對美國選情表達的是“關心”而非“憂心”，並指出其核心關切在於台美關係的穩定與未來的國際情勢發展。



“外交部次長”吳志中7日應“立法院”經濟委員會邀請就“當前經貿情勢分析及如何有效拓展國際經貿空間戰略規劃之相關政策作為，暨申請加入CPTPP進度說明、成員國立場分析與跨部會推動機制”進行報告。



美媒《國會山莊報》在日前的一篇報導中指出，吳志中稱台灣“非常憂心”美國大選，使用了“worried”一詞，引發爭議。後來“外交部”澄清，吳志中實際用語為“關切（concern）”而非“憂心”，並強調台灣對美國大選的關注與其他國家相同。



對此，張啟楷今日於經濟委員會對吳志中提出質疑。張啟楷表示，根據媒體報導，吳志中在討論美國總統選舉時表達“非常非常擔心”選情，甚至提到如果特朗普放棄台灣，將損害美國在亞太地區的影響力，引發外界疑慮。



吳志中回應表示，他當時並非接受正式採訪，而是與美國媒體《The Hill》記者等人的閒聊過程，當時有來自多國的記者在場。吳志中強調，該場合中並無正式訪問，因此用詞較為隨意，且部分媒體的報導內容實際上已遭到該媒體下架，顯示其自覺引用有誤。



吳志中進一步澄清，表示自己出於台灣在國際局勢中的重要性，對美國選舉結果表達的是“關心”而非“憂心”，尤其是美台關係的未來發展，強調這是出於台灣利益而做出的理性回應。吳志中亦指出，他在交談中主要是分享歐洲國家對此事的高度關注，並非單純從台灣角度出發。



此外，針對“特朗普放棄台灣”的說法，吳志中澄清該說法並非他主動提出，而是回應記者提問時重述其話語，並認為美國支持台灣的立場基於共同的民主、科技優勢和國際利益，不認為“放棄台灣”的情況會成真。