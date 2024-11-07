蔡壁如遭檢方約談　台中綠議員籲解聘顧問職

民進黨台中市議會黨團要求台中市長盧秀燕解聘蔡壁如的職務。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月7日電（記者 方敬為）台北地檢署偵辦京華城容積率圖利案，昨天約談台灣民眾黨籍台中市府顧問蔡壁如。民進黨台中市議會黨團今天在議會砲聲隆隆，怒轟蔡壁如捲入弊案，卻不必到議會備詢，好大官威，恐怕有損市府形象，要求中國國民黨籍市長盧秀燕應即刻解聘蔡的職務！備詢的副市長鄭照新說，外界訊息未經查證，一切以司法調查為準。盧秀燕被問相關問題，僅回“謝謝”。



台北地檢署6日指揮廉政署首度以證人身分約談蔡壁如、台灣民眾黨前秘書長張哲揚等人，以釐清台北京華城容積率弊案相關案情，訊後均請回。民進黨台中市議員陳俞融、陳雅惠、陳淑華、蕭隆澤、張芬郁、謝家宜等人7日在議會聯合質詢，指出蔡壁如與京華城案的牽連越來越深，台中市政府有沒有想過，可能被蔡壁如詐騙了？



綠營議員批評，蔡壁如相關問題在全台沸沸揚揚，尤其被曝光威京集團有處理蔡的薪水，但市府仍護航，不讓蔡壁如來議會備詢，難道不擔心蔡涉案，衝擊市府形象嗎？這樣爭議頻傳的人物，顯然已不適任台中市政府有給職顧問，要求應即刻解職，呼籲盧秀燕用人謹慎，從善如流。



台中市副市長鄭照新答詢表示，目前在司法調查階段，不多作評論，他強調，市府一貫秉持3個原則，毋枉毋縱、沒有包庇、一視同仁。而目前蔡壁如是證人身分，協助司法調查，市府對每位同仁都要有基本的尊重。



盧秀燕出席“職棒中信兄弟隊封王遊行宣傳記者會”，被媒體問到綠營議員要求解聘蔡壁如顧問職位，態度低調，僅點頭說“謝謝”，即快步離開。